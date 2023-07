Sanluri, l’appello dei cittadini: “Dopo “Sa Battalla” parta subito la guerra alle blatte”

Sanluri – Guerra alle blatte in città: una vera invasione degli insetti fa insorgere i cittadini che a gran voce chiedono alla Asl: “Adesso che si è spento l’eco de Sa Battalla sarebbe ora di concentrare tutte le forze su un altro terribile nemico invasore che non porta i colori di Aragona ma veste tutto di nero con sfumature rossastre”. Una problematica comune in tutti i centri, da Cagliari sino a Sanluri un unico coro contro i fastidiosi blattoidei che, per strada e nelle piazze, saltellano indisturbati sino a finire dentro le case dove si possono moltiplicare a dismisura in pochissimo tempo. Un “incubo” per molti che chiedono un intervento da parte dei responsabili della Asl che, dopo aver ricevuto le segnalazioni, procedono con la disinfestazione. Complice il gran caldo si vedono oramai un po’ ovunque: “Se fate due passi la sera dopo il tramonto ad esempio in zona San Martino potete divertirvi a schiacciarle, la strada è piena” commenta un cittadino. Il problema è che poi le superstiti cercano rifugio dentro casa”.