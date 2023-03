Sanluri, inaugurata l’area cani: “Un progetto ricco di sentimenti e valori”

Non una semplice area cani quella inaugurata ieri dall’amministrazione di Alberto Urpi, bensì un progetto ricco di sentimenti e di valori finalizzato al benessere dei cittadini: “Si prosegue con la politica di rendere Sanluri una città attrattiva a 360°”.

È stato dedicato a Marcello Lampis, il veterinario scomparso di recente a causa di un male incurabile, lo spazio riservato ai quattro zampe sanluresi che ora potranno correre e giocare senza pericoli al parco comunale. Una cerimonia partecipata e apprezzata nella sua totale semplicità che ha racchiuso tanti significati importanti sia dal punto di vista pratico che che comunitari. “Amministrare un comune vuol dire avere una squadra di persone con cui condividi una passione, vuol dire avere un’idea di quello che si vuole realizzare, avere un progetto, un programma e quindi ragionare insieme – ha espresso il sindaco Urpi – però non basta avere un’idea ma bisogna realizzarla. In questi anni ci siamo davvero impegnati tanto e abbiamo ancora tanto da fare: abbiamo investito risorse ed energie su tante tematiche come il rischio idrogeologico, le strade, l’arredo urbano, continuare a portare a Sanluri tutti i servizi per far sì che sia sempre più centrale nel territorio, costruire opere pubbliche, le caserme dei Carabinieri e della finanza. Non solo: costruzioni come la piscina, che oggi è in fase di ultimazione, il palazzetto dello sport e tanti servizi sociali e culturali come i musei. Abbiamo deciso di pensare molto al benessere e ci siamo posti una domanda: che cosa manca a Sanluri? Uno spazio che parli di benessere, di sport e di passione e anche di amore verso gli animali è stata la risposta. Allora, nello stesso appalto che sembrava c’entrasse niente per il restyling del campo sportivo, abbiamo destinatario 50 mila euro di fondi di bilancio per realizzare uno spazio che parla di animali, dedicato a loro, che parla di educazione, perché chi ha un animale sono certo che si ispiri all’educazione civica, al rispetto per l’ambiente e ai sentimenti. Un’area che parla anche di sport: prato verde, giochi di agility dog, una fontana, delle sedute e l’illuminazione. Lo abbiamo dotato di un po’ di tutti i confort per i cagnolini”.