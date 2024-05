Sanluri, il sindaco scende in campo per promuovere il torneo di calcio a 5

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Uno spot che, in poche ore, ha fatto il giro del web quello girato per promuovere il torneo di calcio che si svolgerà dal 10 al 28 giugno: uno dei tanti che animeranno, come ogni anno, le serate estive e che, Sanluri, di certo, non mette in sordina. Anzi: la valorizzazione dello sport al primo posto come motivo di aggregazione sociale, benessere fisico e mentale. Ed è così che, tra gli attori del promo, spunta lui, Alberto Urpi, sindaco della città che, in una partita improvvisata tra alcuni ragazzi nella piazza, la palla finisce al primo cittadino. Stop di petto e sguardo severo: ma solo per pochi secondi. In giacca e camicia si unisce alla comitiva che, condividendo il video in diretta sui social, fa il giro degli amici. Un passaparola virtuale, insomma, per poi ritrovarsi sul campo da calcio con indosso le maglie del torneo. Un modo originale e di grande impatto per promuovere l’evento sportivo, coinvolgere attivamente gli amministratori a lanciare la pratica che unisce ogni fascia d’età e che, per i ragazzi, è motivo, da sempre, di ulteriori stimoli vitali. Il torneo è il Fustal Cup, prevede la partecipazione massima di 16 squadre, suddivise in 4 gironi da 4 squadre che verranno sorteggiati e resi pubblici tramite pagina social.

Importante novità di quest’anno sarà la presenza di due distinte fasi finali:

le squadre classificate al primo e secondo posto confluiranno nel tabellone che verrà denominato Serie A,

le squadre classificate al terzo e quarto posto confluiranno nel tabellone che verrà denominato Serie B.

In base al piazzamento in classifica nel girone si stabiliranno gli accoppiamenti. Entrambi i tabelloni partiranno dai quarti di finale con eliminazione diretta. La Serie B prevede esclusivamente la finale per il 1^-2^ posto, mentre per la Serie A verrà disputata anche la finale per il 3^-4^ posto.