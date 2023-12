Sanluri, gli uffici del centro per l’impiego traslocano

“La nuova sede chiude un lungo iter che nasce da un’intesa tra il Comune e l’Agenzia regionale per le Politiche del lavoro per mantenere un servizio così importante per Sanluri e per tutto il territorio” commenta soddisfatto il sindaco Alberto Urpi.

A partire da oggi sarà possibile per i cittadini recarsi nella nuova sede del CPI che continuerà ad essere operativo con gli stessi orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (tranne il giovedì dalle 9:00 alle 11:30) – apertura pomeridiana: dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Gli uffici del centro per l’impiego traslocano: oggi l’inaugurazione della nuova sede presso il parco S’Arei, il sindaco Urpi: “E’ un tassello in più che conferma la nostra cittadina centro baricentrico e attrattore per tutto il territorio”. Importante punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione, di un corso o indirizzo professionale ma anche di chi deve regolarizzare o avviare pratiche come quella della disoccupazione, da oggi i CPI accoglierà migliaia di utenti presso gli uffici insiti nel Polo Culturale, all’interno del meraviglioso parco nella periferia della città, che già ospita altre importanti sedi pubbliche, private e scuole.