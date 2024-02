Sanluri, boom di consensi per il sindaco Urpi: “In regione porterò la politica del fare”

Elezioni regionali, boom di consensi per il sindaco di Sanluri Alberto Urpi che, con 4 mila voti, 5 mila e 300 di lista, entra in consiglio e conquista il record di preferenze mai avuto prima nel Medio Campidano: “È stata premiata la politica del fare, la stessa che voglio portare in Regione” ha comunicato Urpi a Casteddu Online. Lui è il sindaco di Sanluri, al suo secondo mandato, candidato con “Sardegna 20venti” ha ottenuto il maggior consenso in uno dei territori più in crisi di tutta l’Isola, ricco, però, di tante potenzialità da sfruttare e incentivare per auspicare la rinascita: parte da qui, Urpi, “ci siamo candidati con la buona politica ed è un impegno che voglio portare in Regione perché è importante investire sul Medio Campidano, sui cittadini del nostro territorio”. Imprenditorialità, agricoltura, cultura, capacità e turismo, mare, montagne e storia: non è poco, anzi, una terra ricca di risorse, “una potenzialità da incentivare” sotto tutti i punti di vista, anche quello sanitario. “Un modello da proporre con servizi funzionanti e l’ospedale di San Gavino che diventi il polo di avanguardia ed efficienza”.

Un partito civico regionale, nemmeno nazionale, “Sardegna 20venti” è inserito nella coalizione “che ha perso e ha ottenuto un risultato eccezionale, un record di preferenze e sono passato grazie ai rappresentanti dei candidati della mia lista, Michela Dessì, Milena Lussu, Paolo Racis, con i quali abbiamo raggiunto 5,300 voti e la percentuale più alta in Sardegna”.

“Una responsabilità non indifferente per questo consenso? Ci sono abituato e cercherò di ripagare con il massimo impegno e lavoro”.