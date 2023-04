Sanluri, aspiranti porno attori in fila per i provini hard: doti e prodezze al vaglio nel primo appuntamento del camper dell’amore

Sanluri – Aspiranti pornoattori in fila per i provini hard: doti e prodezze al vaglio nel primo appuntamento isolano del camper dell’amore. Il sindaco Alberto Urpi: “La città è molto viva anche la notte”. Sorride il primo cittadino, sempre impegnato, ogni giorno, a prodigarsi tra progetti e lavori in corso affinché rafforzino il centro del Medio Campidano come polo attrattivo di tutta la zona. Un impegno costante che ha fatto si che anche l’imprenditoria si potesse espandere a tal punto che, abbassate le serrande di bar, ristoranti e negozi, si alzassero quelle dei locali dove, al posto di scaffali e banconi, i dominanti sono i pali di lap dance. Un argomento decisamente “scottante”, da tutti i punti di vista, ma, affrontato senza il senso pudico si può constatare che richiama, eccome, l’attenzione di molti. Certo, svago e libertà sono sempre ben professati, in questo caso anche applicati e, quindi, perché no, associare l’utile al dilettevole: un’opportunità di lavoro, insomma, per i più audaci e disinibiti che mettono in campo le capacità relazionali, quelle prettamente fisiche. “Non è di nostra competenza organizzare questo genere di eventi, sono permessi concessi ovunque che rientrano nelle leggi nazionali. Sanluri dal punto di vista imprenditoriale richiama tantissime attività e tra queste anche quelle notturne. Un altro segnale, insomma, che la città è sempre più al centro dello sviluppo”.

Un settore che non conosce crisi, i locali, più in auge del luogo, ogni sera richiamano centinaia di frequentatori che raddoppiano quando, come ospiti d’onore, sono presenti le stars delle pellicole più gettonate. L’evento, che si terrà il 14 e il 15 aprile presso il “Patatina disco club”, ha già “eccitato” tanti appassionati e aspiranti pornoattori: un sogno, quello nascosto dentro il cassetto, di poter calcare le orme di Rocco Siffredi e Martina Smeraldi che potrebbe, presto, diventare realtà.