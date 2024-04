Sanluri, arriva la fibra ottica superveloce: parte il piano di cablaggio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sanluri è uno dei Comuni interessati alla posa della fibra ottica che garantirà, entro giugno 2026, una velocità di connessione di almeno 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload.

Sanluri rientra tra i comuni interessati da questo vasto programma che, complessivamente, interessa 10 Regioni (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata) più le Province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a questo intervento finanziato con il PNRR, TIM, sempre attraverso FiberCop, sta realizzando a Sanluri un piano di cablaggio con un investimento interamente realizzato dal Gruppo che, in sinergia con l’Amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ad Internet fino a 10 Gigabit/s.

La città sarda, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home). Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono già in fase avanzata in diverse zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 2.100 unità immobiliari alla conclusione del piano.

“Siamo sempre pronti ad ascoltare e accogliere proposte di innovazione anche a costo di qualche sacrificio iniziale – dichiara il sindaco di Sanluri Alberto Urpi -. Ringrazio i miei concittadini per aver sopportato questo grande cantiere che ha coinvolto tutta Sanluri, ora però la nostra cittadina avrà una marcia in più nell’innovazione digitale grazie alla fibra. Ormai tutto viaggia sulla rete, avere una connessione che viaggia sempre più veloce darà alla nostra comunità la possibilità di avere l’accesso a internet in condizioni ottimali”.