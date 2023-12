Sanluri, al via l’indagine di mercato per la nuova caserma dei carabinieri

Al via l’indagine di mercato per affidare i lavori di completamento della nuova caserma dei carabinieri: pubblicato nel sito istituzionale del comune l’avviso, tempo stimato per la conclusione dell’opera 281 giorni. La scadenza è fissata per il 3 gennaio. La prima pietra in via Parigi è stata posata a maggio del 2019, “un progetto partito nel 2007 – aveva spiegato il sindaco Alberto Urpi – che noi abbiamo fortemente portato avanti nonostante ci siano stati dei momenti in cui abbiamo rischiato di perderlo. Un lavoro importante di grande sinergia tra amministrazione comunale, Arma e Prefettura, non potevamo rischiare di perdere un presidio e un servizio così importante per il territorio”. Ora si è giunti all’ultimo step per completare le opere necessarie: una stima di oltre 1 milione di euro, l’avviso è stato pubblicato il 18 dicembre e avrà validità sino ai primi 3 giorni del nuovo anno.