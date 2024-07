Sanluri, a scuola di lingua sarda tra rap e cultura hip hop con Quilo Sa Razza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una idea nata anche per avvicinare i giovani alla lingua sarda e quale strumento migliore se non la musica, quella che batte a suon di rap? L’Ufficio di Lingua Sarda del progetto “Terras de Marmilla, Linas e Campidanu” in collaborazione con la Città di Sanluri organizza il laboratorio che sarà realizzato dall’associazione “Sarditinera”, con la partecipazione di Quilo Sa Razza, artista seguito da migliaia di persone. “Un laboratorio per i ragazzi sul rap in lingua Sarda – spiega il sindaco Alberto Urpi – lo abbiamo organizzato essendo, come Sanluri, capofila del progetto sportello lingua sarda”. Sul sito comunale si possono effettuare le iscrizioni, per le quali c’è tempo sino al 6 luglio.