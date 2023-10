Sanluri, 150 mila euro per la manutenzione della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie

“Bando Chiese Lavori Pubblici Regione Sardegna, il nostro progetto sulla Parrocchia arriva tra i primissimi in tutta l’isola” comunica il primo cittadino Alberto Urpi. “Otteniamo un finanziamento pari a 150 mila euro e, con il cofinanziamento di altri fondi nostri, faremo i lavori su tetto e cupola che consentiranno la riapertura della nostra Chiesa principale, che è un obiettivo primario per la comunità”.

Da tempo il bene storico ha dovuto chiudere il portone a fedeli e visitatori a causa dei lavori di restauro necessari per salvaguardare parte della struttura che mostra cedimenti: una priorità per la sicurezza delle persone e dell’edificio stesso, edificato intorno al 1776 sui resti di una chiesa medioevale risalente al XVI secolo della quale è ancora presente la parte bassa del campanile. Un danno ingente quello che ha riportato la Chiesa tanto da far scendere in campo il primo cittadino che, ad aprile scorso, aveva chiesto “aiuto anche ai privati affinché, con la collaborazione di tutti, si possa conservare la Parrocchia e restituirla alla comunità”.