Sanluri, 10 posti di lavoro al Comune: boom di richieste

Sanluri – Boom di richieste per i nuovi 10 posti di lavoro offerti dal Comune: non solo operai, bensì anche impiegati amministrativi, il sindaco Alberto Urpi: “Questo per permettere anche alle donne, e chiunque ha competenza in materia, di accedere al bando”. Sono offerti tramite i cantieri di “Lavoras” e hanno, in poco tempo, attirato l’attenzione dell’esercito dei disoccupati: mansioni a tempo determinato che permettono, però, di dare un po’ di ristoro a chi combatte, ogni giorno, per avere un lavoro. Una carestia, quella delle offerte per una occupazione, che affligge sempre più il territorio del Medio Campidano, che cerca di tamponare la sofferenza anche grazie ai fondi messi in campo dalla Regione con i cantieri “Lavoras”. “Tantissime persone da tutto il Medio Campidano ci contattano per poter partecipare al bando e dobbiamo spiegare, a ognuno di loro, che ogni comune ha il suo budget, che viene utilizzato per questi interventi tramite il centro per l’Impiego”.

Una boccata d’ossigeno, quindi, per chi entrerà in graduatoria: la conferma, l’ennesima, di un territorio che cerca di invertire la triste tendenza dello spopolamento legato, soprattutto, alla mancanza di un lavoro stabile e redditizio.