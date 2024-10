Sanità sarda allo sfascio e Bartolazzi annulla all’ultimo l’incontro coi medici: “Vergogna, qui continuiamo a lottare tra mille problemi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’incontro, tanto atteso quanto partecipato, è saltato all’ultimo. Nella sala principale dell’Oncologico erano arrivati già tutti i medici e i sindacalisti quando è arrivata la doccia fredda: “L’assessore Bartolazzi non ci sarà”. Il motivo? Da quanto comunicato agli stessi partecipanti, un incontro urgente da un’altra parte ha reso impossibile il quasi certo confronto tra il titolare della sanità in Sardegna e i lavoratori del più grosso ospedale sardo, il Brotzu, a un passo dallo stato di agitazione e dallo sciopero. E, particolare non di poco conto, era stato lo stesso Bartolazzi a convocare tutti per le dieci del mattino. C’erano due questioni importanti e prevalenti: i dieci milioni di euro mai trasferiti dalle casse della Regione a quelle dell’Arnas e gli stipendi troppo bassi Il tutto in una situazione ancora da codice rosso, tra attese lunghissime prima di essere visitati e curati, pazienti e parenti dei malati che sempre più facilmente, purtroppo, arrivano a sfogare sul personale sanitario tutta la rabbia per i tempi lumaca e una situazione continua di caos e stress. Il risultato? I medici si sono riuniti tra loro, attendono e sperano che il diciotto ottobre, tra due settimane esatte, l’assessore compaia realmente sull’uscio dell’ospedale e non sotterrano per nessun motivo l’ascia di guerra. Anzi, la delusione è comunque tanta, come testimoniano praticamente tutti i sindacati e le sigle.

“Al Brotzu ‘Rombo di tuono’ rimane ancora un fantasma. Dopo aver comunicato il suo arrivo nell’ospedale più importante della Sardegna, avevo anche preparato un pallone da donargli”, dice, a metà tra l’ironico e l’arrabbiato, Gianfranco Angioni dell’Usb. “Alcuni minuti prima dell’incontro ci ha beffato e non è venuto. Basta, è ora che l’assessore alla Sanità torni a casa Gli ammalati e i lavoratori meritano rispetto. Il 31 ottobre sarà sciopero generale del pubblico impiego dell’Usb”. In trincea anche Fabio Sanna della Uil Fpl: “Bartolazzi, con questa assenza all’ultimo, ha solo inasprito gli animi dei lavoratori e dei sindacalisti. Anche Cgil e Cisl si uniranno a noi con una lettera al prefetto per annunciare lo stato di agitazione”, afferma. “Il prefetto, così, ci convocherà quanto prima, e i quesiti saranno sempre quelli, ovvero dove sono finiti i famosi dieci milioni di euro e i nuovi contratti integrati aziendali. Qui, lo sanno tutti, continuiamo a lavorare e lottare in trincea tra mille problemi, è vergognoso”. Sulle barricate, a incontro sfumato, c’è anche Paolo Cugliara della Fials: “Contavo molto sul confronto con l’assessore, oltre al Brotzu è in crisi anche l’Oncologico, ospedale che ha una particolare sofferenza dettata dal malessere del personale. Resta l’amaro in bocca, capiamo che l’assessore debba rispondere a impegni istituzionali ma c’è anche chi rimarca un’assistenza inadeguata sul territorio di Cagliari da parte dell’Asl, che va immediatamente commissariata. Ci uniamo anche noi allo stato di agitazione, lotteremo sempre visto che siamo il primo sindacato in termini di deleghe associative all’Asl, all’Aou e al Brotzu”.