Sanità privata in stato di agitazione: sit in anche a Cagliari

Le sigle sindacali FP CGIL, FP CISL e UIL FPL nazionali hanno proclamato lo sciopero del personale non medico delle strutture sanitarie private per l’intera giornata di venerdì 20 settembre 2019. La motivazione è dovuta allo stallo nel rinnovo del CCNL. Anche a Cagliari si scende in piazza: l’appuntamento è alle 11 sotto il palazzo della regione, in viale Trento.

I motivi della protesta vertono in particolare sullo “sblocco e rinnovo immediato del CCNL fermo da 13 anni, 300 mila lavoratori attendono il rinnovo operando in strutture private accreditate erogando di fatto un servizio pubblico. L’allineamento degli emolumenti salariali tra sanità pubblica e privata, arrivando a definire i contratti di filiera, nei quali, indipendentemente dal datore di lavoro, a uguale prestazione corrisponda uguale retribuzione”.