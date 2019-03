Sanità in Sardegna, stracciata la riforma di Pigliaru e Arru: Solinas blocca nuove assunzioni e Sas Domos

Una pagina e mezzo con un titolo che non lascia dubbi: “Riforma del sistema sanitario regionale. Atto di indirizzo”. In coda, la firma è quella del nuovo presidente della Regione Christian Solinas, che decide di bloccare “ogni procedura di concorso per assunzione di personale e di conferimento di incarichi” e manda anche un altro ordine all’Ats: sospensione immediata “di qualsiasi attività e/o atto relativo alla società Sas Domos”. Soprattutto quest’ultimo punto appare come un pieno assist all’Aias, finita negli ultimi mesi al centro delle polemiche (molti suoi lavoratori erano arrivati ad accamparsi sotto il palazzo del Consiglio regionale per chiedere gli arretrati). Adesso arriva lo stop del presidente alla riforma sanitaria portata avanti da Pigliaru e Arru.

Per Solinas è urgente e “necessario rivedere in tempi brevi il richiamato provvedimento di “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”, alla luce sia dei “rilievi ministeriali” e del “programma del nuovo governo”.