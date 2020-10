Sanità in Sardegna, nomina a sorpresa: Massimo Temussi dell’Aspal va a dirigere l’Azienda regionale della Salute. Al posto del commissario Giorgio Steri dell’Ats, che proprio ieri cessa in base alla riforma sanitaria e sarà sostituita dall’Ares. Come conferma l’agenzia Ansa, è stato invece prorogato fino al 30 novembre il commissario del Brotzu, Paolo Cannas, sospese invece le nomine relative a tutte le altre Asl. La Giunta ha anche designato Adamo Pili quale nuovo commissario di Area (Azienda regionale per l’edilizia abitativa)”.