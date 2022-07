Sangue sulle strade sarde: un morto a Siniscola, tre bambine ferite a Sorso

Sangue sulle strade sarde: un morto a Siniscola, anche tre bambine ferite a Sorso. Il weekend inizia nel peggiore dei modi sul fronte degli incidenti: muore un anziano in uno schianto a Siniscola, mentre a Sorso c’è stato un pauroso incidente con tre auto coinvolte e tre bimbe portate via in elisoccorso per essere medicate. Sul posto carabinieri e 118.