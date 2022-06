Sangue a San Vito, esce dalla galleria e muore nell’auto infilzata dal guard rail

Incidente mortale sulla Ss 387 al chilometro settantotto, all’altezza di San Vito. Un giovane, al volante di una Nissan Qashqai con targa tedesca, subito dopo l’uscita dalla galleria è andato a sbattere violentemente contro il guard rail. Stando a quanto emerge non c’è stato nessun tentativo di frenata, tanti che la macchina ha sfrecciato per almeno quindici metri su un tratto sterrato prima di finire infilzata. Il conducente è morto sul colpo: i soccorritori del 118 di Muravera hanno riscontrato un trauma cranico e cervicale e lo sfondamento del torace.

Sono stati i Vigili del fuoco a estrarre il corpo dalle lamiere. Sul posto anche i carabinieri. Non è stato possibile stabilire l’identità della vittima perché non aveva i documenti. Stando ai primissimi riscontri, dovrebbe trattarsi di un italiano e non di un turista, ma le indagini e le verifiche sono destinate ad andare avanti nelle prossime ore, in modo da poter arrivare all’identità della vittima.