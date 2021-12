Sandro Sarais suicida in ospedale a Cagliari, l’ira dei sindacati dei poliziotti: “Una tragedia annunciata”

I sindacati dei poliziotti fanno quadrato per il suicidio di Sandro Sarais, il 56enne accusato del femminicidio di Mihaela Kleics che, ieri, si è tolto la vita lanciandosi da una finestra del terzo piano dell’ospedale Businco. Sappe, Uil, Pa, Pp, Sinappe e Uspp lo dicono a chiare lettere: “Il Suicidio del detenuto in ospedale è una tragedia annunciata. Abbiamo chiesto i repartini detentivi ospedalieri anche per evitare

questi epiloghi. Un suicidio rocambolesco, quello avvenuto ieri, gli agenti hanno cercato disperatamente di evitare che il detenuto riuscisse a lanciarsi improvvisamente dalla finestra priva di sbarre”. Ma non ci sono riusciti, e Sarais è morto dopo pochi minuti.

“È da anni che denunciamo la necessità di poter utilizzare un repartino detentivo ospedaliero dove poter ricoverare in sicurezza i detenuti. Ci siamo rivolti al provveditore, al capo del dipartimento, ai prefetti delle varie province, al presidente della regione uscente ed a quello attuale,

all’assessore alla sanità uscente ed a quello attuale, abbiamo ottenuto solo delle promesse mai mantenute. È ancora piú scandaloso il fatto che proprio a Cagliari un repartino detentivo é stato costruito con tutti i canoni di sicurezza previsti, ma sino

a poco tempo fa era utilizzato come deposito. Nel frattempo gli eventi

critici si sono susseguiti negli anni: tantativi di evasione, aggressioni, danneggiamenti di camere ospedaliere e per ultimo un suicidio che poteva essere evitato se la finestra avesse avuto le sbarre come previsto

nei reparti detentivi ospedalieri”. I sindacati sperano “che l’autorità giudiziaria vada a fondo ed accerti le responsabilità delle Istituzioni che in questi anni non hanno messo a disposizione una struttura prevista da una legge dello Stato. Sino ad ora i poliziotti sono stati mandati allo sbaraglio a sfidare la sorte ed è quello che è successo nell’ultimo tragico evento. Non si scarichi la responsabilità sull’anello debole, gli agenti non siano le vittime sacrificali per scrollare di dosso le responsabilità di chi doveva