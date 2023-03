San Vito, aggredisce la madre e la butta a terra: la donna è ricoverata con una gamba fratturata.

Stanotte a San Vito i Carabinieri sono intervenuti nel centro abitato per un’aggressione. Era quasi la mezzanotte quando una donna di 55 anni è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso l’ospedale San Marcellino di Muravera, con una gamba rotta a seguito di una brutta caduta. Il trentenne figlio della donna, in grave stato di agitazione a seguito verosimilmente dell’assunzione di bevande alcoliche in quantità, ha spintonato con violenza la madre facendola cadere rovinosamente. Compreso l’evolversi della vicenda, i militari hanno provveduto d’iniziativa ad allontanare l’uomo dall’abitazione familiare in attesa dell’udienza di convalida della misura precautelare disposta previa autorizzazione della Procura della Repubblica. È stato attivato come previsto il protocollo “codice rosso” e l’abitazione è stata inserita fra gli obiettivi sensibili da vigilare. Interverranno presto provvedimenti diretti della Magistratura nei confronti dell’uomo.