San Valentino, regala un vino speciale per i tuoi brindisi!

San Valentino è una festa speciale, una ricorrenza dedicata agli innamorati, celebrata in particolare in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente nella giornata del 14 febbraio.

Questa giornata trae le sue radici nella festa pagana dei Iupercalia, celebrata nell’Antica Roma. Tale ricorrenza venne trasformata nel 496 da Papa Gelasio I nella giornata di San Valentino martire e divenne popolare in Francia e Inghilterra grazie all’azione dei Benedettini, legati alla figura di San Valentino.

Nel corso del tempo questa festività è stata associata al culto dell’amore, divenendo ufficialmente “la giornata degli innamorati”.

Durante la giornata di San Valentino è diventato comune lo scambio di valentine, bigliettini d’amore o regali con cui omaggiare la persone di cui si è innamorati.

Per rendere il giorno di San Valentino speciale abbiamo pensato a una promozione su delle idee regalo speciali, pensate per permetterti di fare un brindisi con la persona che ami e celebrare insieme questo giorno.

Visitando il nostro ecommerce puoi scegliere una confezione regalo per due tra:

Akènta You and Me: due bottiglie di Akènta insieme a due calici balloon, un cavatappi e due tappi stopper, in una confezione in legno

Akènta Back in Black: una speciale confezione regalo con seau à glace nero, insieme a due calici flutes neri e una bottiglia di Akènta Cuvée

Akènta White Dream: una speciale confezione regalo con seau à glace bianco, insieme a due calici flutes bianchi e una bottiglia di Akènta Rosé

Oppure il tuo vino preferito tra:

Redìt, Cannonau Riserva Linea Prestige 🍷

Cannonau Selezione 🍷

Cagnulari Alghero DOC 🍷

Tre bei vini rossi pensati per degustare il gusto della Sardegna e brindare all’amore.

Tutte le bottiglie avranno un prezzo speciale per tutta la durata della promozione 🍷

Puoi trovare queste proposte sul nostro ecommerce o ad Alghero nelle nostre enoteche: Cantina Santa Maria La Palma, La Cantina (Via XXIV Maggio n.4, Alghero), Enoteca Don Minzoni (Via Don Minzoni 41, Alghero).

San Valentino: scegli il tuo vino, per l’atmosfera giusta!

➡️ PS: la promozione è attiva dal 4 al 15 febbraio! Vieni a trovarci per scoprire tutto o visita il nostro ecommerce 🍷