San Valentino, le parole d’amore di Carlotta per Alberto: “Sempre vicini anche quando il mondo ci è crollato addosso”

Arrivano a centinaia i messaggi d’amore per la rubrica di Cagliari Online dedicata a San Valentino. Oggi scrive Carlotta che stupisce così il suo Alberto…

“Questo San Valentino lo voglio dedicare alle coppie come noi, che nonostante tutto vanno sempre avanti senza mai guardarsi indietro. Abbiamo perso molte occasioni, molte opportunità, ma non abbiamo mai perso la voglia di amarci. Ci siamo sempre stati accanto, soprattutto nel momento in cui il mondo ci è crollato addosso con una dolorosa perdita. Ma ci siamo presi per mano e siamo andati avanti, sempre a testa alta.. sempre insieme. Quasi 6 anni che stiamo insieme, 6 anni di follie ma soprattutto di amore.. ti amo..!! La tua bambina”