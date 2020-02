San Valentino, la dedica di Sandra per il suo Ale: “Grazie per questi 20 anni insieme, per farmi sentire unica e speciale”

Per la rubrica di San Valentino, la dedica di Sandra per suo marito Alessandro.

“Perché l’amore è sostenersi e non arrendersi mai, perché è ridere, piangere e prendersi in giro subito dopo, è pensare che la vita con te non è solo più bella assume anche un senso profondo che va oltre. Grazie amore mio per questi 20 anni insieme, per i nostri figli e per tutte le volte che mi fai sentire unica e speciale! Malgrado la vita sia stata crudele con noi, tu ed io siamo qui insieme ad affrontare tutto! Grazie amore mio e spero che per una volta sono riuscita a sorprenderti anch’io…Anche se è poco rispetto a quello che vorrei darti, spero che questa mini dichiarazione ti arrivi dritto al cuore ❤”