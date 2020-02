San Valentino, la dedica di Martina per Andrea: “Sei la mia felicità, anima pura e libera”

Per la rubrica di San Valentino, la dedica di Martina per Andrea.

“Un anno fa sei arrivato nella mia vita in un modo che ancora oggi non mi spiego. Hai buttato giù certezze e mi hai invitata a guardare in faccia la realtà. Mi hai sentito piangere, mi hai vista fragile come non mai, mi hai vista cadere, delusa da una persona che non meritava un briciolo dei miei sogni. È tutto finito lì, quella sera , durante una chiamata. Per mesi sei stato definito da me “l’angelo che mi ha fatto aprire gli occhi”. Dopo 3 mesi ci siamo rivisti casualmente in quel posto, qualcosa era cambiato o forse era cambiato proprio tutto. Il primo appuntamento quel famoso venerdì… Che dire, sei arrivato con i jeans, camicia e gli occhi hanno indossato il più bel colore per conoscere me. Appena ti ho visto ho tirato un respiro di sollievo, durante il viaggio mi frullavano per la testa una marea di cose e tu nel mentre, vestito di disinvoltura continuavi a parlare … Quelle sedie e quel tavolino di quel paese sono gli unici che sanno quanta confusione ci fosse nella nostra testa durante quei discorsi.. Poi la passeggiata e la strada verso la macchina.

Ti ricordi vero? Dopo il primo bacio sembrava di averti desiderato tutta la vita, la sensazione era proprio quella, i brividi erano gli stessi e io senza saperlo ti amavo già così tanto. In un attimo stavo respirando felicità.

Si, quando ti ho vicino solo felice.

Quanto ti sento parlare sono felice,

Quando ti avvicini per darmi una carezza sono felice.

Insomma qualsiasi cosa tu faccia io sono felice,

perché tu sei la mia felicità e io ti amo e ti amerò follemente e puramente come ho fatto dal primo giorno fino ad ora .

E poi ci sei tu, anima pura e libera.

Così puro che se dovessi scrivere un mondo sarebbe un mondo vero, perché tu tutto il resto proprio non lo sopporti. Hai dovuto affrontare tante battaglie, alcune dettate da sofferenze enormi che nessuno può immaginare e io sono qui per prendermi tutto il tuo dolore nascosto e trasformarlo in felicità, perché so che con me può succedere.

Tu sei pronto per questo meraviglioso viaggio insieme ?

Buon San Valentino amore mio.

Per sempre,

La tua bambina ❤️”