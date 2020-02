San Valentino, la dedica di Sonia per Gianluca: “Un amore raro, puro, inaspettato”

Per la rubrica di San Valentino, il messaggio di Sonia per Gianluca

“Un amore raro, puro, inaspettato; di quelli che ti folgora all’istante, se lo incontri non hai scampo. Un amore di quelli di cui ti appassioni ogni giorno che passa, di quelli che vanno oltre il tempo, oltre le difficoltà. Un amore come il nostro, che cresce mentre cresciamo noi, che cade e si rialza, che si rompe e si aggiusta, che non smette mai di farti sognare.. Brindiamo a noi, ai nostri sogni e alla nostra vita stretta mano nella mano.

Buon San Valentino amore mio, ti amo tanto.”