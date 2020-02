San Valentino, Alessia a Jaime: “Non dimenticare mai l’amore che provo per te, sei tutta la mia vita”

San Valentino, la dichiarazione di Alessia per suo marito Jaime:

“Tutto incominciò sei anni e mezzo fa, da un’amicizia è nato il mio amore per te, ad un anno di fidanzamento è nata la persona più importante della nostra vita la nostra bambina, un anno e mezzo fa mi hai chiesto di diventare tua moglie e con immenso piacere ho detto si. Non dimenticare mai l’amore che provo per te , sei tutta la mia vita grazie d’esistere ❤️ Ti amo amore mio”

——————————————————————————————————————-