San Sperate “respira”, tutti negativi i tamponi dei bambini della scuola primaria

Ottime notizie sul fronte Covid a San Sperate. “Una delle classi della primaria ha ripreso stamani le lezioni in presenza mentre l’altra riprenderà domani. Questo perché tutti gli esiti dei tamponi effettuati sabato 7 novembre ai docenti e alunni, che ricordo erano in quarantena a seguito dell’accertamento della presenza di due casi di positività all’interno delle classi, sono risultati tutti negativi”. A dirlo è il sindaco Enrico Collu. “Un bel segnale che dimostra come i protocolli messi in pratica dal nostro Istituto Scolastico, insieme all’organizzazione delle classi predisposta a inizio anno, sono efficaci. Avendo capito che, per quanto si possano utilizzare tutti gli accorgimenti necessari, essere colpiti da questo virus può capitare comunque e ovunque, possiamo ammettere che anche la fortuna ci ha dato una piccola mano”.

“Da parte nostra è comunque necessario continuare a prestare la massima attenzione nei nostri comportamenti, la fortuna da sola non basta e ad ogni modo occorre anche cercarla e meritarla”.