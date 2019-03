San Sperate, ragazzo di 19 anni esce fuori strada con la Panda: il VIDEO dell’elisoccorso. Il ragazzo ha perso il controllo della sua vettura forse a causa di un colpo di sonno, ora è in stato di shock con un trauma facciale ma fortunatamente non in pericolo di vita. I vigili del fuoco Cagliari sono intervenuti intorno alle 12:00, nella “Strada Provinciale 4” direzione San Sperate per un incidente stradale, dove un’autovettura Fiat panda, per cause ancora da accertare è uscita fuori strada, un ferito. Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, è stata inviata sul posto una squadra VVF di pronto intervento che all’arrivo sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, l’auto e la sede stradale. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso inviato dal Servizio di Emergenza del 118, che ha preso in cura il ferito. Sul posto i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi per risalire alle cause dell’incidente.