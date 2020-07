San Sperate, installata la segnaletica di avviso di allerta meteo

Novità a San Sperate: installato il sistema segnaletico per avvisare la cittadinanza sui tre livelli di allerta meteo. Da ieri il comune ha collocato in varie zone del paese i pannelli con controllo da remoto per avvisare sui rischi idrogeologici attraverso un avviso luminoso con tre lampade: a luce gialla, arancione e rossa.

Ogni colore coincide con un diverso livello di allerta meteo corrispondente ad uno scenario di danno e le relative norme di comportamento da seguire, regole e norme definite dal piano di protezione civile in vigore nel paese e dalle prescrizioni fornite dalla protezione civile regionale .

La gestione del pannello avviene mediante una web-app proprietaria su server dedicato.