San Sperate colpita dai piromani: un incendio durato due ore in un pomeriggio di paura (VIDEO)

San Sperate colpita dai piromani: un incendio durato due ore in un pomeriggio di paura. Guardate il VIDEO realizzato da Sabrina Faedda: le fiamme alte con le montagne sullo sfondo, ben visibili dal paese, tutti col piato sospeso in una domenica di luglio all’insegna del caldo, del vento e del fuoco. Sono stati 21 gli incendi di oggi in Sardegna e uno dei più vasti è stato proprio quello di San Sperate, che ha tenuto impegnati a lungo i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme in un intervento durato circa due ore.