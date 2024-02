San Sperate, cane abbandonato nel parcheggio di un centro commerciale: scatta la gara di solidarietà

San Sperate – Gara di solidarietà per un quattro zampe da parte dei dipendenti del centro commerciale: avvistato mentre vagabondava nel parcheggio, è stato preso in custodia, sfamato, coccolato e messo in sicurezza sino all’arrivo delle forze dell’ordine e del sindaco che si sono attivati per lo sfortunato cagnolino. È stato notato scendere da una macchina e poi vagare per il grande parcheggio del polo commerciale che si affaccia sulla ss 131: spaesato, impaurito ha rapito subito il cuore di tanti che, senza esitare, si sono prodigati per dargli la giusta assistenza. Ha fatto il giro del web ieri la storia del cane in braccio ai dipendenti che, tra una carezza e un bocconcino sgranocchiato all’interno dell’edificio, cerca una nuova famiglia o il suo proprietario, con la speranza “che lo abbia semplicemente perso”. Non ha il microchip, dopo la segnalazione è stato preso in carico dai carabinieri e si è subito attivato il primo cittadino Fabrizio Madeddu.