San Sperate, cagnetta trovata agonizzante salvata dai volontari: “Potrà essere curata”

San Sperate – Gara di solidarietà nei confronti di un cane investito lungo la provinciale alle porte del paese: in tanti, dopo aver letto un post su facebook, si sono recati sul luogo e prodigati affinché intervenissero i soccorsi. Hanno anche protetto dal sole l’animale con un ombrellone. È bastato lanciare un appello sui social, in un gruppo dedicato alla cittadina, che subito numerose persone si sono attivate per un cane investito e abbandonato nella cuneta a bordo strada. Un esemplare femmina, “dolcissima, molto impaurita ma ha mosso la coda” spiega chi era lì. Dopo l’intervento dei vigili urbani, il cane è stato soccorso e portato alla clinica San Giuseppe da “Dog Hotel”.

Non ha chip, è quasi certamente un cane di ovile. Attualmente è in carico alla Bau Club Onlus, “viste le sue condizioni abbiamo chiesto che fosse trasportata in clinica e non in canile, come è giusto che sia. In questo momento è già sotto terapia per il dolore e sono iniziati tutti gli accertamenti del caso” ha comunicato Elena Pisu. L’ennesima dimostrazione che tra i tanti casi, in cui i quattro zampe sono vittime di atti crudeli da parte dell’uomo, vi sono quelli che invece evidenziano una estrema sensibilità e consapevolezza delle giuste pratiche inerenti al benessere animale.