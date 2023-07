San Sperate, a causa del caldo il Santo Patrono cambia percorso per la processione: fedeli infuriati

San Sperate – A causa del caldo il Santo Patrono cambia percorso per la processione di questa sera. Fedeli infuriati: “Complimenti Comune di San Sperate non avete rispetto per chi stamattina ha preparato le strade per il Santo”. Ma il sindaco Fabrizio Madeddu ribatte: “Capiamo il dispiacere, ma questa decisione è stata presa in accordo col Comitato per una questione di sicurezza delle persone”. Afa e temperature bollenti mettono a dura prova chiunque in questi giorni che, a detta degli esperti, sono considerati i più caldi di tutto l’anno. Per prevenire le conseguenze di un disagio maggiore per i partecipanti, anche la precessione in onore del Patrono San Sperate Martire ha dovuto subire un cambio di programma. Un percorso diverso da quello annunciato sino a oggi a causa dell’allerta per alte temperature e la partenza non avverrà prima delle ore 19.30. Una scelta sensata ma che ha fatto scaldare gli animi di alcuni fedeli che, emozionati nei preparativi e impazienti di accogliere il Santo nella propria via, non hanno gradito il cambio di programma. “Già da qualche giorno si sapeva che le temperature in questi giorni sarebbero state calde. Organizzarsi prima no vero?” esprime una cittadina. Ma il sindaco spiega: “Qualsiasi soluzione, anche quella confermare il percorso originario, avrebbe creato le stesse polemiche e mantenuto un livello di rischio aggiunto a quello della responsabilità non accettabili.

Ci sono tante persone che partecipano alla processione, persone di ogni età, anziani e bambini, gruppi folk, cavalli, che rappresentano i maggiori esposti alla morsa del caldo.

Ci sono responsabilità in capo agli organizzatori della festa religiosa e non prendere in considerazione tali criticità comporterebbe assumersene le conseguenze che potrebbero essere, per loro, molto dolorose.

Chiediamo pazienza e chiediamo di capire la difficolta di certe decisioni”.

Ecco quindi il percorso aggiornato: Chiesa Parrocchiale, via XI Febbraio, via Roma, via V. Emanuele, via Decimo, via Sardegna, via Sassari, via Oristano, via Caprera, via Nora, via Bau Ninni Cannas, Vico I San Giovanni, via Monastir, via San Giovanni, via Arbarei, via V. Emanuele, via XI Febbraio, Parrocchia San Sperate Martire.