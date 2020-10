Villasalto, 15enne si allontana da una comunità per minori per raggiungere i parenti in Francia

Si è allontanato ieri pomeriggio dalla comunità per minori di Villasalto alla quale era stato affidato. L’intento di un minorenne, un ragazzino di soli 15 anni di nazionalità algerina, arrivato in Sardegna con uno dei recenti sbarchi di migranti, era raggiungere in qualche modo i suoi parenti in Francia. Allertata la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di San Vito sono così partite subito le ricerche. I militari lo hanno individuato in una strada in zona montana nei pressi di San Nicolò Gerrei, il 15enne alla loro vista si è dato però subito alla fuga tra la volta vegetazione.

E’ stato così attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, concentrando tutte le risorse disponibili nella zona. Intorno alle 19:30, dopo ininterrotte ricerche, il minore è stato individuato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito nelle campagne di Ballao, sulla strada provinciale 27 al bivio per Goni. In quel momento imperversava sulla zona una bufera di vento e pioggia.

Visitato dal 118, il giovanissimo trovato in buone condizioni è stato riaffidato alla comunità da cui era scappato. Voleva arrivare in Corsica per poi raggiungere Marsiglia. Ha percorso oltre venti chilometri a piedi, con sè non aveva nulla: denaro, cellulare, neanche uno zainetto con un po’ di cibo. Lo hanno ritrovato impaurito e spaesato, ma fortunatamente stava bene.