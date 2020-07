San Michele, non basta la spazzatura: “Tagliano l’erba dai marciapiedi e lasciano un letamaio davanti alle case”

Ancora uno dei grandi ‘problemi’ di immondizia nella nostra città. Nel nostro rione di San Michele. Questa volta non sono i cittadini a creare sporcizia…ma gli addetti delle autorità amministrative comunali. Qui ci troviamo nella Via Bosco Cappuccio. Stamani, la ditta comunale, ha tagliato l’erba che sta nei marciapiedi. Ma non hanno pulito! E non è la prima volta che accade! Diciamo che è quasi sempre così…non si può uscire dalle proprie abitazioni che con vento, l erbaccia entra addirittura nei portoncini condominiali! Oltre ad avere feci di animali, immondizia buttata da passanti maleducati…si aggiungono gli addetti che tagliano l’erba e te la lasciano li! Cagliari sporca? No, sporchissima! E come si vede, anche le autorità ‘sporcano’. Così, si va solo peggio. Forse perché non viviamo in un quartiere DOC ?…

Igor Caddeo.