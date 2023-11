San Giovanni Suergiu, il monumento ai caduti sporcato poco prima della cerimonia

E invece no, cartacce e bottiglie sono state buttate in terra dopo una serata trascorsa a mangiare pizza in compagnia, proprio dove, in questi giorni più che mai, viene ricordato il sacrificio di tanti uomini, ragazzi che sono morti in guerra per difendere la patria. Una lezione di storia e di vita che viene calpestata simbolicamente da chi non porta rispetto al momento dedicato ai caduti. “Questo è quello che ho trovato prima della cerimonia odierna.

Tranquilli ho ripulito con le mie mani, raccolto i rifiuti e spazzato.

Perché è un insulto a chi ha dato la vita anche per permettere a voi imbecilli di mangiare la pizza. E non ditemi che ci vogliono le telecamere” esprime la sindaca. “Per questi maleducati, senza rispetto per la comunità ci vuole solo più educazione”. Cambieranno le amministrazioni, i sindaci “ma voi rimanete incivili e maleducati. Siete artefici della vostra vita: cercate di cambiare rotta o non andrete da nessuna parte. Rimarrete incivili, maleducati e senza rispetto”.