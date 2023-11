San Gavino,il pronto soccorso non chiuderà: medici tappabuchi per affrontare l’emergenza

Il Pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino non chiuderà: intesa tra l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria e la direzione della Asl 6. Si è svolto poco fa l’incontro, negli uffici di Sanluri, tra i vertici che hanno scongiurato il rischio chiusura del punto di immediato soccorso del territorio. “Nonostante la difficile situazione si mancanza di medici specializzati in urgenza, sono state trovate una serie di soluzioni temporanee, ma che rendono possibile il mantenimento del presidio H24” ha comunicato il sindaco Alberto Urpi.

Tra queste, in una delibera di giunta regionale: medici di altri reparti in turno al pronto soccorso, triage infermieristico prima di assegnazione del paziente nei vari reparti, dalle ore 20 alle ore 08.00 apertura garantita con i medici dell’Areus 118 che faranno servizio presso gli stessi locali del Pronto Soccorso.

“Soluzioni temporanee, in attesa della conclusione dei nuovi concorsi, ma efficaci e che ci soddisfano come sindaci e rappresentanti delle nostre comunità, pronti a fare fronte unico davanti all’ eventualità di una chiusura di 12 ore/giorno. Bene assessorato e Asl, che ringrazio per le soluzioni messe in campo”.

“Chiudere il Pronto Soccorso significa chiudere l’Ospedale”: sono state queste le parole condivise con l’assessore e la direzione Asl da parte di noi sindaci e dei sindacati, che vigileremo perché la sanità nel territorio mantenga i livelli attuali.