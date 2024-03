San Gavino, spento l’incendio accanto all’ospedale e al distributore di carburante

San Gavino Monreale – Allarme rientrato e fine della paura per un rogo sviluppatosi nella periferia del paese: “Area messa in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco”. A darne comunicazione è l’assessore Libero Lai che ha constatato di persona l’evolversi della situazione. I fatti: questa sera, intorno alle 17,30, un principio di incendio, per cause ancora da accertare, si è sviluppato nella struttura in costruzione nel retro del parcheggio ospedale “Nostra Signora di Bonaria”.

I Vigili del fuoco sono entrati subito in azione per mettere in sicurezza il luogo. Per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento è stato consigliato di non transitare in zona, essendoci un distributore di carburante.