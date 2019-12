San Gavino, sospetta meningite per un ragazzo di 16 anni: ricoverato in Rianimazione. Il giovanissimo è arrivato in ospedale in gravi condizioni, si tratta di uno studente della Marmilla. I medici sospettano che possa essere affetto da meningococco di tipo B, dai sintomi riscontrati, soprattutto la febbre alta. La Assl di Sanluri ha già fatto scattare le operazioni di profilassi nei confronti di tutti coloro che sono stati a contatto col giovane negli ultimi giorni. Fortunatamente le condizioni del ragazzo ricoverato a San Gavino sono in miglioramento.