San Gavino Monreale, un’intera famiglia guarita dal Coronavirus dopo un mese di battaglia

Positivi al Coronavirus circa un mese fa, la vita che cambia e nuove regole da seguire, su tutte l’isolamento casalingo. Così ha fatto un’intera famiglia di San Gavino Monreale: padre e madre ultrasettantenni e figlio 50enne, si sono dati man forte a vicenda per cercare di uscire dal tunnel. E ci sono riusciti: “Sono totalmente guariti, li ho già contattati per congratularmi con loro e fargli i miei migliori auguri. Durante queste settimane siamo sempre rimasti in contatto”, spiega il sindaco Carlo Tomasi, “adesso abbiamo solo due positivi. Una donna ricoverata all’ospedale e un’altra in isolamento a casa”.