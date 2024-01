San Gavino Monreale, rubato il Bambin Gesù del presepio in piazza

San Gavino Monreale – “Sparito” il bambin Gesù dal presepe allestito per la comunità: “Uno scherzo di cattivo gusto? Speriamo che l’autore di questo triste gesto ne capisca la gravità e che riporti la statuina al suo posto” comunica “Arte in su bixinau de Oristanis”. La culla da ieri notte è vuota, un danno che dal punto di vista economico si potrebbe definire “irrilevante”, ma non da quello sociale, simbolico e affettivo che rappresenta la statuina del presepe che è stato allestito in via Eleonora d’Arborea. “Perché deturpare la rappresentazione della Nascita di Gesù ricreata in un piccolo angolo del paese con tanto impegno e amore? Perché?” si interrogano gli artisti della rappresentazione. “Speriamo che questo appello arrivi al cuore” e che il bambin Gesù torni tra le braccia di Maria e Giuseppe.