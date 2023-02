San Gavino Monreale, migliaia di persone in festa per il “Primo raduno interprovinciale”: un super Carnevale

San Gavino Monreale – Migliaia di persone in festa per il “Primo raduno interprovinciale”: coriandoli, musica ma, soprattutto, tanta voglia di fare festa dopo lo stop imposto dalla pandemia. È proprio vero: la libertà è il valore più importante che ci possa essere e lo si è capito in questi anni in cui tutto era vietato.

Ora le restrizioni sono solo un ricordo e questa prima edizione post Covid 19 è la dimostrazione di quanto sia mancata la festa più allegra dell’anno.

Più di 17 i gruppi e i carri che sfileranno ancora per qualche ora: da Isili, Mandas, Gonnosfanadiga, Guspini, Samassi, San Gavino, Sanluri, Terralba e Villanovafranca raccontano, con ironia, temi allegri e spensierati. La serata terminerà in piazza Marconi con balli e alle ore 21, rogo de “Su Baballotti” con il saluto e l’augurio per una grande edizione del Carnevale 2024.

Quest’anno in occasione del “Carnevale Storico Sangavinese 37° edizione”, si registrano carri con oltre 500 iscritti: un evento che non si registrava da tanti anni. 300 iscritti a Gonnosfanadiga per i “Lillo Boys Carnival Group” e il gruppo “Is Casermettas” di Guspini ha superato i 500.