San Gavino Monreale, grande successo per l’ultimo appuntamento di “Alleniamoci Insieme”

Grande successo per l’ultimo appuntamento di “Alleniamoci Insieme”: centinaia di persone di tutte le età si sono ritrovate in piazza e per le vie del paese per trascorrere ore di benessere fisico e mentale. Gli organizzatori: “Si potrebbe riproporre in tante varianti da settembre in poi e non solo a San Gavino magari anche a Cagliari e hinterland”. Non una semplice attività fisica all’aria aperta bensì anche un motivo per socializzare negli spazi pubblici dove, generalmente, tutto si svolge tranne che saltare, correre e praticare plank, crunch e twist. Il progetto è stato ben accolto sin dai primi appuntamenti e ha permesso a tutti di allenarsi gratuitamente all’aria aperta e in compagnia. Tanti i residenti dei centri limitrofi che non hanno perso l’ occasione per unirsi al gruppo: guidati da due giovani atleti, Ithocor Meloni e Eleonora Cancedda, dalle 7 del mattino gli allenamenti di gruppo sono diventati un appuntamento imperdibile.

“Grande partecipazione da parte della comunità sangavinese e del circondario.

Nel complesso in questi 4 appuntamenti hanno partecipato più di 100 persone, la nostra iniziativa è stata un successo” comunica Meloni. “Ringrazio la mia collega Eleonora Cancedda per la sua professionalità, gli assessori allo sport e ambiente Giusy Chessa e Libero Lai, la Pro Loco San Gavino Monreale e tutti coloro che si sono uniti al nostro gruppo.