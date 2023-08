San Gavino Monreale, ginnastica e attività fisica per le piazze e le vie

Una nuova iniziativa quella di “Alleniamoci Insieme” lanciata dall’assessore anche all’ambiente Libero Lai che ha raccolto adesioni ed entusiasmo da parte dei partecipanti che, dalle prime ore del mattino, con pantaloni corti e scarpe da ginnastica, non perdono l’occasione di svolgere gli esercizi fisici proposti dai due allenatori Ithocor Meloni e Eleonora Cancedda. “Fare movimento all’aria aperta permette di essere a stretto contatto con l’ambiente e socializzare. Lasciare da una parte gli smartphone – spiega Lai – e concentrarsi sul corpo, l’ambiente e le persone che ci stanno attorno. Sono state delle splendide giornate e oltre a chi è arrivato da subito, ci sono state delle belle sorprese perché alcuni, vedendoci passare, si sono uniti. Abbiamo corso e camminato tra le aree verdi, le vie dei murales e le piazze della nostra cittadina, animandole. Auspico che possa diventare un evento ripetitivo perché la risposta della comunità è stata eccellente. Si è stufi delle solite lamentele.

Un ringraziamento ai nostri atleti Ithocor e Eleonora e al lavoro della nostra Proloco guidata da Antonella Caboni”.

Bambini e over sono i partecipanti di queste sedute ginniche speciali: “Ambiente e Sport per tutti”, insomma, “un progetto aperto a tutte le persone di qualsiasi età, promuovere la pratica sportiva, il movimento come strumento di benessere per tutta la comunità, stimolare tutti i cittadini e la pratica sportiva, il rispetto dell’ambiente che ci circonda, valorizzando tutti gli spazi all’aperto sotto la supervisione dei nostri super sportivi Eleonora Cancedda e Ithocor Meloni, laureati in scienze motorie e istruttori. Lo sport a San Gavino non va in vacanza, anzi è una opportunità in più per tenersi in forma anche durante le ferie per chi è in vacanza, e un’occasione per iniziare bene la giornata per chi deve andare al lavoro” spiega Giuseppina Chessa, assessore allo sport.

“Spesso si pensa all’attività fisica al chiuso e in solitaria, iniziare la giornata in gruppo e all’aperto per le vie del paese, aiuta non solo a restare in forma, ma anche a scambiare due chiacchiere e socializzare. Un’iniziativa aperta a tutti che aiuta nella prevenzione e nel mantenimento della salute aggiungendo il lavoro in gruppo che ti consente di fare esercizio con il sorriso e fa passare in secondo piano la fatica. Io e Ithocor – spiega Cancedda – ci stiamo specializzando entrambi alla Cattolica in Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattate, il nostro obiettivo era proprio quello di promuovere l’attività fisica e far passare il messaggio della sua importanza per lo stato di salute.

Bisogna dire che per realizzare questo progetto è stato fondamentale l’assessore all’ambiente Libero Lai che ha creduto fin da subito nel progetto e ci ha aiutato a realizzarlo”. Dello stesso parere è Meloni che aggiunge: “I progetti importanti si realizzano insieme quando si trova una comunità come quella di San Gavino Monreale che con entusiasmo ha risposto benissimo alla nostra iniziativa. Abbiamo ideato questo progetto per mettere in pratica la nostra esperienza di atleti, trasmettendo la nostra passione per far passare il messaggio che lo sport è per tutti. Il movimento e una sua pratica regolare apporta benefici fisici e mentali.

Vorrei che il concetto di pratica sportiva e attività fisica diventi essenziale nella quotidianità delle persone.

É anche un modo per unire le persone che ad agosto non sono ancora andate in vacanza o che quest’anno rimarranno a casa. Vedere i sorrisi nei volti di tutti i partecipanti è la cosa migliore, lo sport appunto ha tantissimi risvolti sociali.