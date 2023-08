San Gavino Monreale, corso di autodifesa gratis: “Aiutiamo le donne a difendersi e dominare il panico”

San Gavino – Un corso di autodifesa per tutte le donne offerto dal Comune: importante iniziativa al fine di predisporre la persona ad un atteggiamento mentale e fisico volto alla salvaguardia della propria incolumità o sicurezza e quella di chi gli sta vicino. Non sono rare purtroppo le manifestazioni di violenza fisica e psicologica che compromettono seriamente la stabilità di una donna che spesso è costretta a subire, senza saper reagire, atteggiamenti prevaricatori da parte dell’uomo. Peggio ancora, quando la mano violenta è quella del compagno, fidanzato o marito: la cronaca riporta ogni giorno storie drammatiche di soprusi e vessazioni che possono trovare un epilogo anche fatale. Perché non aiutare, quindi, le donne a conoscere mosse e tecniche da utilizzare in caso di aggressione? “Il Comune di San Gavino Monreale, Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, la Coop. Sociale Alfabeta e l’Associazione ASD Dojo Sen No Sen di San Gavino Monreale, organizza un corso gratuito di autodifesa per le donne.

Il corso ha lo scopo di predisporre la persona ad un atteggiamento mentale e fisico volto alla salvaguardia della propria incolumità o sicurezza e quella di chi gli sta vicino. Allo stesso tempo – spiegano Silvia Mamusa, assessora alle Pari Opportunità, e Barbara Collu, presidente commissione Pari Opportunità, attraverso la pagina istituzionale del Comune – permette di mantenersi in forma, stimola la socializzazione e il buon umore. Le allieve avranno la possibilità di assimilare tecniche, semplici ma efficaci, imparando a dominare il panico e contrastando il senso di disagio nell’affrontare da sole la vita quotidiana. Offre un insegnamento specifico per le situazioni di pericolo ma si dimostra, in generale, efficace per aumentare la fiducia in sé stesse e la conoscenza delle proprie possibilità e capacità rinforzando la propria indipendenza psicofisica e la propria sicurezza. Il corso sarà aperto alla partecipazione di tutte le interessate”.