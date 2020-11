San Gavino Monreale, compra un gommone sul web ma è una truffa

Ieri, a San Gavino Monreale, a conclusione di un’indagine intrapresa a seguito della denuncia di un 48enne del posto, i carabinieri della locale Stazione sono riusciti a risalire all’artefice di un raggiro informatico. Si tratta di un 49enne disoccupato della Provincia di Isernia. Aveva messo in vendita un gommone su “subito.it”, chiedendo un anticipo di 100 euro per la consegna dell’imbarcazione, mentre altri 400 euro sarebbero stati spediti alla consegna dell’oggetto.

Naturalmente, ricevuto l’anticipo, il venditore fasullo è sparito. La vittima non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri e i militari sono giunti all’artefice dell’imbroglio, seguendo il percorso del denaro e individuando l’utenza telefonica impiegata per il contatto. Si spera che la diffusione delle notizie su questi raggiri neanche troppo raffinati induca tanti a maggiore prudenza.