Le operazioni di ricerca sono proseguite senza sosta in questi giorni, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Il presidio mobile attivato nella piazza Marconi è al momento sospeso, ma l’attività di monitoraggio e coordinamento continuerà secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

“L’Amministrazione comunale rinnova l’invito a tutta la popolazione e ai volontari a mantenere alta l’attenzione e a proseguire nella collaborazione, segnalando tempestivamente qualsiasi elemento utile alle Forze dell’Ordine.

Desideriamo esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che hanno partecipato alle ricerche, giunti anche da diversi territori della Sardegna: Prefettura, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, i Barracelli e i numerosi volontari che con grande senso di responsabilità e spirito di servizio hanno offerto il proprio contributo in questi 4 giorni di intensa ricerca”.