San Gavino, lutto cittadino per i funerali della 78enne uccisa dal figlio

Lutto cittadino il giorno dei funerali di Maria Atzeni: la tragica scomparsa avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio “ha suscitato unanime dolore e viva commozione nella cittadinanza, scossa dalle modalità particolarmente violente dell’evento”. Sarà lutto in paese quando avverrà l’ultimo saluto per la mamma trovata in casa priva di vita dal figlio: un fatto di cronaca che ha profondamente segnato tutta la comunità e non solo.

“In considerazione dello sgomento destato, il quale è venuto a turbare la vita sociale dell’intero paese, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso manifestare ufficialmente e dover esprimere istituzionalmente il cordoglio di San Gavino Monreale mediante la dichiarazione di Lutto Cittadino nella giornata dei funerali, che si terranno in data ancora da destinarsi”. Una morte violenta quella della donna di 78 anni, per mano dell’altro figlio che ora si trova in carcere. “Si dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e si invita a sospendere le attività lavorative e commerciali in concomitanza della cerimonia funebre”.