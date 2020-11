San Gavino, la sala giochi è aperta fuori dall’orario consentito: ora il gestore rischia la licenza

Ieri sera a San Gavino Monreale i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno proceduto alla contestazione della mancata osservanza del divieto di apertura in orario serale, previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da Covid 19, nei confronti di un 40enne di Arbus, amministratore unico di una sala giochi. A seguito di un mirato controllo, i militari operanti hanno riscontrato che l’esercizio era aperto e non rispettava l’obbligo di sospensione dell’attività imposto dall’ultimo DPCM.

La Prefettura di Cagliari è stata informata dell’evento per le conseguenti sanzioni che potranno arrivare sino alla sospensione della licenza commerciale. Nell’ambito dello stesso genere di attività, intensificata in ragione del progressivo espandersi del contagio e dei nuovi provvedimenti normativi, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno sanzionato ai sensi del vecchio Decreto Legge 25 marzo 2020 tre incensurati del luogo. Questi sono stati visti consumare delle bevande, senza mantenere il canonico distanziamento di un metro, previsto per legge, fuori da un bar presso il quale avevano acquistato le bevande stesse. Il titolare dell’esercizio pubblico è stato a sua volta sanzionato per non aver richiesto ai tre il rispetto della norma.