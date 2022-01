Samuele Cannas, lo studente dei record sarà “ambasciatore della Sardegna nel mondo”

Sará un ambasciatore della Sardegna negli Stati Uniti, dove sta per recarsi per frequentare una scuola di specializzazione in chirurgia robotica, nella quale desidera operare. Prima di lasciare la Sardegna, Samuele Cannas è stato ricevuto a Villa Devoto dal presidente della Regione Christian Solinas, che gli ha rivolto parole di grande apprezzamento e incoraggiamento, definendolo “ambasciatore della Sardegna nel mondo”.

“Un esempio di impegno e dedizione allo studio”, ha detto il presidente Solinas, “non solo nel campo medico e scientifico ma anche in quello artistico”. Samuele Cannas infatti, 6 titoli universitari a 25 anni con il massimo dei voti e la lode in medicina e chirurgia, biotecnologie, ingegneria biomedica, biotecnologie molecolari, la prestigiosa licenza magistrale in scienze Mediche della Scuola Sant’Anna, ha conseguito anche la laurea in pianoforte presso il conservatorio Palestrina di Cagliari.

Il presidente Solinas ha ricordato gli investimenti attuati di recente dalla Regione proprio nel campo della chirurgia robotica, auspicando che al termine del suo percorso di specializzazione il dottor Cannas possa svolgere la sua attività nell’Isola. “È questo il mio più grande desiderio”, ha detto il giovane scienziato.