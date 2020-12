Samatzai, via allo screening anti Covid: test rapidi a tappeto sulla popolazione

Samatzai, questa mattina sono cominciati gli screening per il contrasto al Covid-19. Il comune, in collaborazione i volontari della Prociv di Nuraminis, organizzano il monitoraggio con test rapidi, avvalendosi di personale medico specializzato, in favore della popolazione residente. Il test, da effettuarsi su base volontaria, verrà eseguito presso la Piazza 1 Maggio su turni in diverse fasce orarie. Ogni eventuale esito di positività sarà comunicato all’unità di crisi dell’Ats e agli interessati. Lo screening è gratuito: prima saranno testati i ragazzi in età scolare, alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado poi le persone over 70. In seguito il test sarà rivolto a tutti, in data ancora da programmare, con il limite di un solo componente a nucleo familiare.